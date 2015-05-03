بالصور.. أصحاب المحلات المحترقة بكوم أمبو يحاولون إنقاذ بضائعهم

بعد ساعات من اندلاع حريق مدمر التهم ما يقرب من 25 محلا تجاريا، وفروشات الباعة التى يكتظ بها شارع تجارى فرعى وسط مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، رصد "اليوم السابع" محاولات العشرات من الباعة الجائلين وأصحاب المحلات المحترقة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الركام الذى خلفه الحريق؛ حيث يراودهم أمل بانتشال بضائع أو أجهزة كهربائية لم تدمرها النيران.

كما ينبش بعضهم داخل مخلفات الحريق الهائل الذى حول الأكشاك لأكوام من الرماد عسى أن يعثروا على الدفاتر والأوراق الخاصة بمعاملاتهم التجارية. وأكدوا لـ"اليوم السابع" أنهم متواجدون أمام محلاتهم المحترقة فى انتظار وصول أى مسئول ليشرحوا له أبعاد الكارثة والخسائر المادية الفادحة التى لحقت بهم والتى لم تقدر قيمتها بعد.



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أطلال محل ملابس التهمته النيران



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أطلال محل ملابس التهمته النيران بكوم أمبو



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أصحاب المحلات المتضررين أمام ركام محلاتهم



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النيران لم تترك شيئا إلا ودمرته داخل أحد الأسواق التجارية بمدينة كوم أمبو



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صعوبة المرور بالشارع بسبب الوحل ومخلفات الحريق



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المتضررون يحاولون رفع مخلفات الحريق



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خسائر مادية فادحة لم تقدر قيمتها بعد فى حريق سوق تجارى بكوم أمبو