بالصور.. محافظ مطروح يتابع أحوال أصحاب المعاشات بمكتب البريد

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم الأحد، مكتب بريد علم الروم على هامش جولته على المخابز لمتابعة منظومة الخبز حيث شاهد تجمع عدد كبير من المواطنين أمام مكتب البريد، فتوجه على الفور إلى تجمع الأهالى للاستماع إليهم حول المعوقات التى تواجههم فى صرف المعاش، بمكتب البريد، وآرائهم فى تطبيق منظومة الخبز بالمحافظة.

انحصرت المشاكل فى الانتظار بمكتب البريد لفترات كبيرة، لصرف المعاش بسبب عدم وجود أكتر من موظف، لإنهاء إجراءات الصرف، بالإضافة إلى التكدس أمام مكتب البريد بلا استراحات كافية للمسنين.

قرر المحافظ عمل تقرير مفصل، عن موقف مكاتب البريد الحالية بالمحافظة والمواعد النهائى لافتتاح مكتب البريد الجديد الرئيسى، الذى يستوعب أعدادًا كبيرة من المواطنين ليخفف الضغط على المكتبين الحاليين، وتوفير استراحات مناسبة للانتظار للتخفيف على أصحاب المعاشات.

كما أكد محافظ مطروح، أن مكتبه مفتوح للمواطنين كافة، للاستماع لمشاكلهم وتقديم الحلول الفورية لها، بالإضافة إلى عقد لقاء خدمة المواطنين مرتين شهريًا مع الجماهير، يتم خلال اللقاء طرح جميع القضايا التى تهم المواطنين، وتقديم الحلول الفورية للحالات الإنسانية.



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محافظ مطروح خلال جولته على المخابز ومكتب البريد



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المحافظ يستمع لشكاوى أصحاب المعاشات



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أصحاب المعاشات يشكون من الزحام وطول فترة الانتظار



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المحافظ يوجه بتوفير استراحات مناسبة لأصحاب المعاشات



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المحافظ يستمع لمواطنة مسنة خلال انتظارها لصرف المعاش

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