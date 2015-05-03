أسباب الشعور بأعراض التبويض بعد انقضاء فترته

أرسلت قارئة 28 عاما، تشكو من آلام ونبضات فى المبيض الأيسر على الرغم من انتهاء فترة التبويض مع شعور بسخونة فى الجسم وآلام بالثدى، وذلك رغم مرور 23 يوما من بداية الدورة الشهرية الماضية، وتسأل عن السبب المحتمل لذلك؟

ينصح الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والتوليد، السائلة، بضرورة الجماع فى هذه الفترة وكلما شعرت بهذه الأعراض فى حال رغبتها فى الحمل والإنجاب، مهما كانت الفترة التى شعرت فيها بهذه الأعراض سواء قبل أو بعد حسابات التبويض المعروفة.

أما عن تلك العلامات والمشابهة لعلامات التبويض على الرغم من انقضاء فترة التبويض ذاتها، فيؤكد عطية على أن التبويض قد تختلف أعراضه وتوقيتاته من امرأة لأخرى، ومن شهر لآخر، لذا من المحتمل ان يكون التبويض قد تأخر لدى السائلة لهذا الشهر، وشعورها بهذه الأعراض قد يكون لمرورها بتبويض متأخر، مؤكدا على أنه لا يمكن أبدا الجزم بفترة التبويض وتوقيتها إلا بإجراء سونار مهبلى للسيدة ومتابعة لتبويضها.

وينصح استشارى النساء والتوليد إذا ما تكررت الآلام بالمتابعة لدى المختص، وملاحظة الأعراض المصاحبة لهذه الحالة.