راغب لإليسا في أكس فاكتور: "خليهن يموتوا"

انطلقت الحلقة الثالثة من العروض المباشرة من برنامج "أكس فاكتور" بردّ إليسا وراغب علامة على الإنتقادات التي تعرضا لها في الأيام الأخيرة.

إليسا بسبب الحملة الشرسة التي طالتها بعد غنائها قصيدة "موطني"، واتهامها بأنها شوهت القصيدة، جاءت أغلب التعليقات حول طريقة لفظها لكلمة موطني والتي تحولت معها "إلى موتني" بحسب زعمهم، فيما اعتبر البعض أن إليسا تواصل فشلها معتبرين أن ألبومها الأخير فشل ومشاركتها في برنامج "أكس فاكتور" كعضو لجنة تحكيم فاشلة، وأنها توجت هذا الفشل بغناء قصيدة وطنية معروفة بطريقة غير سليمة.

لكن حملة الانتقادات الواسعة لم تحل دون أن تحقق رقماً قياسياً عبر خدمة "أنغامي" مع أكبر نسبة إستماع للقصيدة. إلا أن إليسا لم تعلن من قريب أو من بعيد عن موقفها من قيام إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب" بحذف القصيدة من حسابها الشخصي، بعد أن اتهمها الفنان مراد السويطي بسرقة لحن وتوزيع القصيدة، مع الإشارة إلى أن القصيدة سوف تظل محجوبة عن موقع "اليوتيوب" إلى أن ترسل إليسا أوراقاً تثبت أحقيتها في استخدام هذا اللحن والتوزيع. أما راغب علامة فأبدى إنزعاجه من الإنتقاد الذي تعرض له بسبب إرسال ابنه خالد لتمثليه في مناسبة تتعلق بشهداء الجيش، حيث علق متسائلاً: "هل يريدونني أن أموت لكي يمثلني إبني"، ثم توجه إلى إليسا قائلاً: "أنت لفظت كلمة موطني بطريقة سليمة خليهن يموتوا".

من ناحية أخرى، لم يتم التوقف عند الفضيحة التي تعرض لها ندجيم من فريق راغب علامة المسؤول عن فئة غناء السولو الغربي، بعد أن قام موقع "el cajón desastre" بنشر صور له وهو يرتدي ملابس داخلية نسائية خلال تواجده في إحدى السهرات. صور ندجيم انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي، ووجهت إليه تهمة الشذوذ، وربما هذا الأمر أثّر على أدائه ولم يقدم عرضاً مماثلاً للعروض التي قدمها خلال الحلقات السابقة.

ولقد تميزت الحلقة الثالثة من العروض المباشرة بانسجام واضح بين أعضاء لجنة التحكيم، حيث بدا واضحاً أن دنيا سمير غانم ارتاحت من حالة الرهبة التي عاشتها منذ بدء العروض المباشرة وبدت في هذه الحلقة أكثر جرأة وثقة بالنفس عن الحلقات السابقة. وانسحب هذا الإنسجام على مقدميّ البرنامج دانيالا رحمة وباسل الزارو، ويمكن القول أن باسل هو الأفضل بين مقدمي برامج الهواة الفنية.

أما بالنسبة إلى المشتركين، فبدا الخوف واضحاً على ماريا نديم منذ لحظة اعتلائها المسرح وغنائها إلى ما بعد وخلال تقييم أعضاء اللجنة لأدائها، وكأنها كانت تشعر أنها ستغادر البرنامج وهذا ما حصل فعلاً، وكانت أول المغادرين في الحلقة بعد حصولها على أقل نسبة تصويت من الجمهور، حتى أنها لم تتح لها فرصة الوقوف في منطقة الخطر، بل هي غادرت إلى بيتها مباشرة. أما المشتركة رانيا جديدي فلم توفق في غناء "يا مجنون مش أنا ليلى" للفنانة أصالة بالرغم من قوة صوتها، ويمكن القول إنها قدمت أسوأ ما عندها في هذه الحلقة، بينما كانت لاتويا وحمزة هوساوي وفريق "the 5" الأكثر تألقاً بين المشتركين، إلا أن هذا الأمر لم يمنع راغب علامة من توجيه الإنتقادات إلى الشبان الخمسة لناحية أدائهم بشكل منفرد، مما جعل دنيا سمير غانم تقول لراغب "صدمتني" مع الإشارة إلى أن فريق "the 5" يملك حظاً وفيراً يؤهله للفوز باللقب.

وبنتيجة تصويت الجمهور وقف فريق "guitanai" من فريق دنيا سمير غانم وندى خليل من فريق إليسا في دائرة الخطر، مما استدعى تدخلاً من أعضاء لجنة التحكيم لحسم النتيجة التي صبت في مصلحة فريق "guitanai" بعد أن أعطاه راغب علامة صوته، وكان من الطبيعي أن تعطي إليسا صوتها لندى خليل على إعتبار أنها من ضمن فريقها ودنيا سمير غانم لفريق "guitanai" لأنه ينتمي إلى فئة الفرق الغنائية المسؤولة عنها.

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