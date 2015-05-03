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كيف ردت منة حسين فهمي على زواج شريف رمزي؟

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كيف ردت منة حسين فهمي على زواج شريف رمزي؟ كيف ردت منة حسين فهمي على زواج شريف رمزي؟

الأحد 03-05-2015 14:07

في الوقت الذي احتفل فيه الفنان شريف رمزي بعقد قرانه على المذيعة ريهام أيمن، كانت منة حسين فهمي زوجته السابقة تحتفل بافتتاح محل أزياء خاص بها في الأسكندرية.

وشارك منة حفل الافتتاح عدد من سيدات المجتمع إضافة إلى والدتها الفنانة ميرفت أمين والإعلامية بوسي شلبي، التي تحرص على مشاركة أصدقائها الفنانين احتفالاتهم حتى لو كانت في أماكن بعيدة، كما حضرت نسرين الإمام وغادة رجب.

 

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