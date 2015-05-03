في ختام "الدوحة المسرحي"..."الخيمة" و"نهارات علول" يتقاسمان!

الدوحة- صباح جميل

وسط أجواء خليجية عاشها نجوم الخليج على مدار ثمانية أيام لمشاهدة عروض مسرحية، اختتم مهرجان الدوحة المسرحي 2015 بحفل رائع اجتمعت فيه كوكبة من ألمع نجوم المسرح العربي والخليجي منهم: ليلى سلمان، إبراهيم الحربي، عبد العزيزجاسم، سميرة أحمد، أيمن الشيوي، منى شداد، عبير عيسى، شذى سبت، فاطمة عبد الرحمن، أميرة محمد، علي الغرير، ناصر محمد وغيرهم، الذين اجتمعوا في مسرح قطر الوطني حيث افتتحت أبواب المسرح ليأخذ كل منهم مكانه، وبعدها قدم الحفل المذيع أحمد الملا والمذيعة سوسن هارون، وتم عرض فيلم قصير عن ما حدث خلال الثمانية أيام في المهرجان من ندوات ومسرحيات، منذ أن افتتحه الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة، وتم استعراض مقتطفات من كلمته، ولقطات من حفل التكريم لرموز المسرح الخليجي، وبعدها قدمت فرقة المها للفنون الشعبية لوحة فنية موسيقية استعراضية شعبية، صاحبها عزف أوركسترا موسيقية، وجاء وقت إعلان الجوائز للفائزين، فتمت دعوة الفنان محمد بوجسوم، رئيس لجنة التحكيم لإلقاء كلمة اللجنة وتوصياتها والتي قال فيها: "ونحن نطوي الصفحة الأخيرة من هذه التظاهرة الفنية المسرحية على أرض دوحة الحب والمحبة، التي تمنح للمسرح اهتماماً، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة التحكيم، الذين واصلوا عملهم حتى بعد ظهر يوم ختام المهرجان وقرروا النتيجة التي نتمنى أن تكون مرضية للجميع".

ودعا بوجسوم الفنانة الأردنية عبير عيسى لتلقي توصيات اللجنة والتي قالت فيها: "نتقدم بجزيل الشكر دولة قطر وللقائمين على المهرجان حيث تهيب اللجنة بإيلاء لغة الضاد الأهمية التي تستحقها وتُذكّر بعض الفرق المسرحية بعدم استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل إضحاك الجمهور، لما في ذلك من خرق للقوانين الدولية". فصفق لها كل الحضور وبعدها تمت دعوة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم، ومدير المهرجان سعد بورشيد، لإعلان جوائز المهرجان. ونجحت مسرحيتي "نهارات علول" ومسرحية "الخيمة" في حصد أغلبية جوائز المهرجان، وكانت جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل قد ذهبت مناصفة بين عرضي "نهارات علول"، من إنتاج "مشيرب للإنتاح الفني" وإخراج فهد الباكر، وبين عرض "الخيمة"، من إنتاج فرقة قطر المسرحية، وهو من إخراج ناصر عبدالرضا، فيما ذهبت جائزة أحسن إخراج أيضاً مناصفة بين ناصر عبدالرضا عن مسرحية "الخيمة" وفهد الباكر عن مسرحية "نهارات علول"، وجائزة أحسن نص مسرحي كانت مناصفة بين "الخيمة" للمؤلف عبدالرحمن المناعي و"نهارات علول" لمرعي الحليان، فيما حجبت جائزة أفضل ممثل واعد .وفاز بجائزة أحسن مساهمة عربية الفنان عبد الرحمن المزيعل، من المملكة العربية السعودية عن دوره في مسرحية "نهارات علول" مناصفة مع الفنانة شيخة زويد من مملكة البحرين عن دورها في مسرحية "أم حمار"

جوائز أخرى للمزيد من الفائزين وما حصل في الكواليس ولقاءات مع النجوم تابعوها قريباً في مجلة "سيدتي"