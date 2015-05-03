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سناء يوسف وعمرو مكين يحتفلان بحفل زفافهما

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سناء يوسف وعمرو مكين يحتفلان بحفل زفافهما سناء يوسف وعمرو مكين يحتفلان بحفل زفافهما

الأحد 03-05-2015 15:49

القاهرة - أحمد عاشور تصوير- سامح المنسي وشريف عبد ربه

أجمل لحظات العمر عاشتها الفنانة التونسية سناء يوسف في حفل زفافها والمنتج عمرو مكين، أقيم في إحدى الفنادق الكبرى على نيل القاهرة، حضره مجموعة كبيرة من النجوم الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما.

بدأ حفل الزفاف بإطلاق الألعاب النارية، ثم دخل العروسان إلى القاعة وسط ترحيب الحضور، إذ حرصا على الترحيب بكل الفنانين الحاضرين والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأحيا حفل الزفاف الفنان سامو زين الذي قدّم مجموعة كبيرة من أغانيه، ورقص العروسان والحضور على أغنياته.

واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من الصباح، فيما حرصت أسرة سناء على الحضور من تونس لمشاركة ابنتهم فرحة عمرها.

 

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