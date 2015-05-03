محلب يوافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية كل من المهندس هشام مدحت محمد إبراهيم العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز، والمستشار وائل سعيد شلبى، ممثلاً اللواء أ.ح. محمد نبيل المعداوى يوسف على، ممثلاً عن وزارة الدفاع.

ويتضمن مجلس الإدارة عضوية كل من عمرو بدوى محمود صدقى، ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلا عن رئاسة الجمهورية، ومحمد فاروق إبراهيم حسن، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، واللواء رضا محمد محى الدين أحمد فرحات، ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعصام الأمير إسماعيل خليل، ممثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة لتمثيل جمهور المستفيدين، يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد السيد أحمد عزوز ممثل للعاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أن تكون مدة العضوية عامين.

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