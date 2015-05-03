ربة منزل تتهم عاملا باغتصابها فى المسجد ونيابة الزاوية الحمراء تحبسهما

اتهمت ربة منزل عاملا باغتصابها داخل مسجد فى منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، إلا أن التحقيقات كشفت عن أنها دخلت معه فى علاقة غير شرعية برضاها، وعليه أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه عاملا بأحد المساجد باغتصابها داخل المسجد، وبإخطار اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة كلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم، وبإعداد كمين تم ضبطه، وبمواجهته ذكر عدة اعترافات مثيرة، حيث أكد أنه يتولى النظافة بالمسجد وتعرف على ربة منزل تعمل بمحل مجاور للمسجد، وكانت تتردد على المسجد لقضاء حاجتها، وأقام معها علاقة غير شرعية بحمامات المسجد برضاها ودون إكراه، وتواصل معها عقب ذلك من خلال الهاتف، وحضرت له مرة ثانية بالمسجد وأقام معها علاقة جنسية كاملة فى مصلى السيدات.

كشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر الدمرداش رئيس نيابة الزاوية الحمراء من خلال أقوال الشاكية والمتهم عن أن العلاقة بينهما كانت برضى السيدة، ولم يتم اغتصابها، فوجهت النيابة لهما تهمة ممارسة فعل فاضح والدعارة وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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