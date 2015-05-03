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بالفيديو والصور.. مظاهرات عارمة لليهود السود تشل تل أبيب ضد عنصرية الشرطة

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اندلعت منذ قليل، مظاهرات عارمة لمئات اليهود السود من أصول أفريقية وإثيوبية وسط تل أبيب احتجاجًا على ممارسة الشرطة الإسرائيلية للعنف ضدهم وتعرضهم لاضطهاد مستمر من جانب قوات الأمن فى إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فى خبر عاجل لها عصر اليوم، الأحد، إن مئات اليهود من أبناء الطائفة الإثيوبية يتظاهرون حاليًا بوسط تل أبيب قرب أبراج "عزريئيلى" ويطوفون شوارع المدينة مرددين شعارات وصيحات ضد عنف الشرطة الإسرائيلية ضدهم.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المتظاهرين أغلقوا عددًا من الطرق الرئيسية فى المنطقة مما تسبب فى شلل مرورى وسط تل أبيب، فيما انتشر فى محيط المظاهرة رجال شرطة من الدوريات الخاصة وأفراد حرس الحدود التابع للجيش الإسرائيلى.

وفى المقابل قال وزير الأمن الداخلى يتسحاق أهارونوفيتش، إنه لا يمكن القاء اللوم على الشرطة فقط فيما يتعلق بطريقة تعامل المجتمع الإسرائيلى مع أبناء طائفة اليهود الإثيوبيين.

وتأتى هذه المظاهرة الضخمة بعد 3 أيام فقط على المظاهرة الكبيرة التى قام بها اليهود فى القدس المحتلة يوم الخميس الماضى، احتجاجًا على العنصرية ضدهم وتحولت المظاهرة لاشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابات عديدة.

وتعهد الناشطون البارزون فى الوسط اليهودى من ذوى البشرة السمراء بأنهم لن يتوقفوا عن النضال حتى تصل رسائلهم إلى المؤسسات الإسرائيلية، وتجمع المئات منهم عصر اليوم فى مظاهرة ضخمة وسط تل أبيب ورفعوا شعارات تطالب بالمساواة، ووقف العنف ضدهم من قبل الشرطة.

وكانت قد تصدرت مظاهرات اليهود السود الأخيرة فى القدس عناوين الصحف الإسرائيلية، حيث نقلت الصحف مشاهد الاحتجاج وخاصة صور العنف الذى أسفرت عنها المظاهرة، لافتة إلى أن "الجيل الثانى" للجالية الإثيوبية هو من يقود الاحتجاجات الراهنة.

وقال الناشطون من أبناء "الجيل الثانى" من اليهود السود، إن المظاهرة تجذب كثيرا من الشباب لأنها تعبّر بالأساس عن إحباط كبير يسود لديهم.

الجدير بالذكر أن الشرارة التى أطلقت الاحتجاجات كانت حادثة تعدى على جندى بالجيش الإسرائيلى إثيوبى من جانب عدد من ضباط الشرطة دون سبب، وانتشار يوثّق الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعى بسورة مزهلة.

وكانت السفارة الأمريكية قد نشرت تحذيرا لرعاياها بأن يبتعدوا عن مناطق الاحتجاج الخاص بالمجتمع الإثيوبى خشية من انزلاق الاحتجاج إلى العنف.


>مظاهرة عارمة لليهود السود وسط تل أبيب -اليوم السابع -5 -2015
>

مظاهرة عارمة لليهود السود وسط تل أبيب

جانب من تقرير يديعوت أحرونوت -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من تقرير يديعوت أحرونوت

المظاهرة احتجاجا على عنف الشرطة الإسرائيلية ضد السود -اليوم السابع -5 -2015
>

المظاهرة احتجاجا على عنف الشرطة الإسرائيلية ضد السود

جانب من الاعتصام وسط تل أبيب -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من الاعتصام وسط تل أبيب

جانب من مسيرة اليهود السود وسط تل أبيب -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من مسيرة اليهود السود وسط تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية تواجه المسيرة والمتظاهرين -اليوم السابع -5 -2015
>

الشرطة الإسرائيلية تواجه المسيرة والمتظاهرين

تكدس مرورى بشوارع تل أبيب بسبب المظاهرة -اليوم السابع -5 -2015
>

تكدس مرورى بشوارع تل أبيب بسبب المظاهرة

مئات من أبناء الطائفة الإثيوبية يتظاهرون ضد شرطة إسرائيل -اليوم السابع -5 -2015
>

مئات من أبناء الطائفة الإثيوبية يتظاهرون ضد شرطة إسرائيل

جانب من الاحتجاج -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من الاحتجاج

جانب من الاعتصام وسط تل أبيب -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من الاعتصام وسط تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية تحوط المتظاهرين -اليوم السابع -5 -2015
>

الشرطة الإسرائيلية تحوط المتظاهرين

احتجاج عارم بشوارع تل أبيب -اليوم السابع -5 -2015
>

احتجاج عارم بشوارع تل أبيب

تأهب الشرطة الإسرائيلية لمواجهة المسيرة -اليوم السابع -5 -2015
>

تأهب الشرطة الإسرائيلية لمواجهة المسيرة


>وقفة لليهود السود بـ"تل أبيب" احتجاجا على عنصرية الشرطة ضدهم
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مصر 365

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