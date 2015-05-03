تجديد حبس دجال 15 يومًا لاتهامه بالنصب على المواطنين بدار السلام

جدد قاضى معارضات محكمة جنح السلاح حبس صاحب محل 15 يومًا على ذمة التحقيق فى اتهامه بممارسة الدجل والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على علاج السحر.

كشفت تحريات رجال مباحث دار السلام أن المتهم "ي.ا" - أصل إقامته محافظة الإسكندرية - احتال على 3 سيدات واستولى منهن على مبالغ بعد إقناعهن بقدرته على علاجهن من أعمال السحر، إلا أنهن اكتشفن تعرضهن للنصب فقدمن ضده بلاغات، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبإحالته إلى النيابة حبسته على ذمة التحقيق وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يومًا.