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ضبط ميكانيكى قبل ترويجه 3 كيلو بانجو على عملائه فى قنا

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ضبط ميكانيكى قبل ترويجه 3 كيلو بانجو على عملائه فى قنا ضبط ميكانيكى قبل ترويجه 3 كيلو بانجو على عملائه فى قنا
تمكن رجال مباحث المخدرات برئاسة العقيد حلمى همام، رئيس مباحث المخدرات بمديرية أمن قنا، من ضبط عامل بحوزته كمية من نبات البانجو قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد هشام خطاب، مدير المباحث، يفيد بتمكن مباحث المخدرات بمديرية الأمن من ضبط "عبد الرحيم ا" 38 سنه ميكانيكى فى كمين بمدخل قنا.

جاء ذلك بعد ورود معلومات عن قيامه بجلب كمية من المواد المخدرة للإتجار فيها، وبعد تقنين الإجراءات وضبط المتهم عثر بحوزته على كمية من نبات البانجو وزنت 3 كيلو جرامات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365