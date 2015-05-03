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الشيشة تسبب انتفاخ الرئتين والسجائر تؤدى إلى سرطان الرئة

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الشيشة تسبب انتفاخ الرئتين والسجائر تؤدى إلى سرطان الرئة الشيشة تسبب انتفاخ الرئتين والسجائر تؤدى إلى سرطان الرئة
من الظواهر السيئة التى بدأت فى الانتشار بشكل ملحوظ فى الآونة الاخيرة "تدخين الشيشة" بدلا من السجائر، وهناك العديد من السيدات اللاتى يلجئن لتدخين الشيشة كموضة.. لكن ما هى أضرار وآثار تدخين الشيشة السلبية على الرئتين؟

وفى هذا السياق، يجيب الدكتور نبيل الدبركى أستاذ الصدر والحساسية ورئيس الجمعية المصرية للصدر والحساسية، أن التدخين لا يعرف فرقا بين الشيشة والسجائر، فى النهاية هو تدخين، ولكل منهما أضراره، ولكن عادة الشيشة اختلفت كثيرا عن الفترات السابقة، فقديما كان يدخنها السائقون ولكن فى هذه الأيام أصبحت فى الفنادق والكافيهات وكل الأماكن.

ويشير د.نبيل إلى أن البنات أيضا أصبحن يدخنّ الشيشة والسجائر، ولذلك ازدادت نسبة إصابتهن بالأمراض الخاصة بالتدخين، مؤكدا أنه قديما كانت نسبة إصابة البنات بأمراض الرئة بسبب التدخين ضعيفة جدا بالنسبة للرجال، ولكن اليوم أصبحت النسبة بينهن وبين الرجال متساوية.


>1- وسيلة لنقل الأمراض والعدوى بسهولة.
>2- تساعد على الإصابة بمرض انتفاخ الرئتين أكثر من مدخنى السجائر، ولكن مدخنى السجائر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، وذلك يرجع إلى احتراق الورقة الذى يؤدى إلى افراز مواد "كيدروكربونية" وهذه المواد مسرطنة.

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مصر 365