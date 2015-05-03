تمرد السويس تكرم اسم عبد الرحمن الأبنودى بتوزيع أشعاره على المواطنين

قام أعضاء حركة تمرد، اليوم الأحد، بتكريم اسم الراحل عبد الرحمن الأبنودى بتوزيع منشورات فى شوارع السويس تحتوى على أشهر أشعار الخال وسيرته الذاتية، وتوضح دوره الوطنى من خلال أشعاره فى تقوية الروح الوطنية وتحفيز الشعب على الانتصار وطرد المحتل الصهيونى.

وقال محمد فداء، أحد مسئولى حركة تمرد، إن المنشورات الموزعة تضمنت دور الأبنودى خلال فترة المقاومة، ومن أشهر أشعاره "يا بيوت السويس"، وتهدف المنشورات إلى تعريف الشارع السويسى بالشاعر الكبير.

وأضاف فى تصريحات له، أن توزيع هذه المنشورات تهدف إلى تكريم الأبنودى بعد رحيله كنوع من رد الجميل لشاعر كبير ساند تمرد ووقع على استمارتها لسحب الثقة من الرئيس الأسبق محمد مرسى ولدوره الوطنى العظيم.



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جانب من منشورات "تمرد"



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أبيات من أشعار الخال الأبنودى