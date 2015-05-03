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"المحاربين القدماء" تكرم 15 من أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة ببنى سويف

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كرم اللواء أركان حرب مجدى الغرابلى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء أحمد على السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، 15 من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة من خلال تقديم الهدايا المادية والعينية فى الاحتفالبة التى نظمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بنادى ضباط الشرطة بمدينة بنى سويف فى ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

تكريم أسر الشهداء -اليوم السابع -5 -2015
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تكريم أسر الشهداء

من جهته أكد مجدى الغرابلى مدير عام جمعية المحاربين القدماء خلال الاحتفال الذى أقيم اليوم الأحد، أن وقواتها المسلحة لن تنسى شهداءها الأبرار الذين أعادوا لمصر مجدها وكرامتها، مؤكدًا اهتمام القوات المسلحة بأبنائها الشهداء وذويهم، من خلال تكريم جميع أسر الشهداء والمصابين بشكل سنوى ماديًا ومعنويًا.

السكرتير العام يتحدث إلى أحد المكرمين -اليوم السابع -5 -2015
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السكرتير العام يتحدث إلى أحد المكرمين

وأشاد السكرتير العام بدور جمعية المحاربين القدماء لتكريم الذين ضحوا من أجل مصر، مشيرًا إلى أن التضحيات التى قدمها الشهداء والمصابون كانت سببًا فى بقاء وطننا الغالى مرفوعًا هامته عاليًا رايته، وأن تكريم اليوم يمثل رمزًا لما بذلوه من أرواحهم فداء لاستقلال الوطن.

أثناء التكريم -اليوم السابع -5 -2015
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أثناء التكريم

وكان المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف أناب اللواء أحمد على السكرتير العام ، لحضور الاحتفالية التى حضرها اللواء رضا طبلية نائب مدير أمن بنى سويف والعقيد محمد القزاز المستشار العسكرى بالمحافظة وفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

السكرتير العام ومدير جمعية المحاربين بنادى ضباط الشرطة -اليوم السابع -5 -2015
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السكرتير العام ومدير جمعية المحاربين بنادى ضباط الشرطة

السكرتير العام يهدى درع المحافظة لمدير الجمعية -اليوم السابع -5 -2015
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السكرتير العام يهدى درع المحافظة لمدير الجمعية

الغرابلى يهدى درع الجمعية لللسكرتير العام -اليوم السابع -5 -2015
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الغرابلى يهدى درع الجمعية لللسكرتير العام


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