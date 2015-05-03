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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

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محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي محمد بن زايد يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في المعمورة بأبوظبي معالي جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسي الذي يزور البلاد حاليا .

ورحب سموه بوزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين والشعبين الصديقين .

 وتم خلال اللقاء استعراض التعاون المشترك في المجالات العسكرية والدفاعية ومستوى التنسيق بين الجانبين في جوانب العمليات والتدريب وتبادل الخبرات وذلك في اطار حرص قيادتي البلدين للارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون الى آفاق اوسع وارحب.

وتطرق اللقاء الى عدد من الملفات الاقليمية والدولية وخاصة فيما يتعلق بالتصدي للعنف والإرهاب وملف ايران النووي وسير عمليات اعادة الامل في اليمن .

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوزير الفرنسي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات والتطورات الاقليمية الاخرى على المستويين الاقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمهندس حميد الشمري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في مبادلة وسعادة ميشال ميراييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

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