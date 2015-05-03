ضبط صاحب مركز يدعو لممارسة الجنس والشذوذ وتعاطى المخدرات بـ"دهب"

تمكنت شرطة السياحة والآثار بجنوب سيناء من ضبط شخص يدعو الأجانب والعرب لزيارة شرم الشيخ ودهب بجنوب سيناء بغرض ممارسة الفجور والجنس وتعاطى المخدرات.

كانت البداية بتلقى العقيد حاتم حداد رئيس مباحث سياحة جنوب سيناء معلومات بإدارة " مصطفى " شركة لتأجير الدرجات النارية مع انشاء صفحات خاصة به على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" بشكل يسىء إلى سمة البلاد حيث يدعو الأجانب والعرب للحضور إلى مصر بغرض ممارسة الجنس والفجور والشذوذ وتعاطى المخدارات ويطالب الراغبين بتسجيل أسمائهم وبياناتهم فى البريد الإكترونى الخاص به.

بعد عرض المعلومات على اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة أمر بفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتشكل فريق بحث تأكد من صحة المعلومات.

تمكن المقدم عمرو الطويل رئيس مباحث السياحة بدهب من ضبط المتهم الذى أنكر التهمة المنسوبة إليه وزعم أن الصفحة أنشأها شخص نكاية فيه وبالعرض على العميد عبد العزيز أبو جندية مدير إدارة شرطة السياحة والآثار بجنوب سيناء أمر بتحرير محضر له وإحالته إلى النيابة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مصطفى سلامة مدير الإدارة العامة بضرورة بذل الجهود للعمل على مكافحة كافة الجرائم التى تمس أمن السائح وكذلك الجرائم المتعلقة بالإساءة لسمعة البلاد من خلال ممارسة العمل السياحى .