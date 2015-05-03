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العاهل المغربى يصل الرياض فى زيارة رسمية للسعودية

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العاهل المغربى يصل الرياض فى زيارة رسمية للسعودية العاهل المغربى يصل الرياض فى زيارة رسمية للسعودية
وصل إلى الرياض اليوم الأحد، العاهل المغربى الملك محمد السادس فى زيارة رسمية للسعودية. وكان فى مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما كان فى استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقد أجريت لملك المغرب مراسم استقبال رسمية.

ويضم الوفد الرسمى المرافق لملك المغرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد منطقة الجنوب الجنرال بوشعيب عروب، والمدير العام للدراسات والمستندات محمد ياسين منصورى.
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