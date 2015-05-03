قراء اليوم السابع عبر "الواتس آب": حياة مرضى السرطان بمعهد ناصر فى خطر

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها اليوم السابع عنوان " Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين شكوى لاستغاثة الأطفال المصابين بمرض السرطان فى معهد ناصر.

وكانت نص الشكوى كالآتى: "بعرض عليكم كارثة ترتكبها وزارة الصحة والتأمين الصحى فى حق أطفالنا المصابين بمرض السرطان الذين يتم علاجهم فى معهد ناصر الأطفال دول حياتهم معرضة للخطر، بسبب إلغاء التعاقد بين معهد ناصر والتأمين الصحى فهؤلاء الأطفال فى منتصف رحلة علاجهم وتم إبلاغ ذويهم بإلغاء التعاقد ومعظمهم غير قادر على تحمل نفقات العلاج آملين من سيادتكم الاهتمام بأطفالكم المرضى.

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- قراء اليوم السابع يرحبون بخدمة Whatsapp Youm7 للتواصل مع المواطنين