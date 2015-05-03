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رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكى يبحث بالقاهرة جهود مكافحة الإرهاب

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رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكى يبحث بالقاهرة جهود مكافحة الإرهاب رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكى يبحث بالقاهرة جهود مكافحة الإرهاب
وصل إلى القاهرة اليوم الأحد رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى ديفين نيونز قادما على رأس وفد بطائرة خاصة فى زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين والولايات المتحدة.

وقالت مصادر إن السيناتور الأمريكى سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة خاصة فى مجال تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب إضافة لبحث التطورات الأخيرة فى المنطقة وعلى رأسها الوضع فى سورية واليمن وليبيا وعملية السلام فى الشرق الاوسط.

ويعد هذا الوفد الأمريكى هو الثانى الذى يصل مصر خلال 24 ساعة حيث وصل وفد مساء أمس السبت برئاسة توماس هيل لإجراء مباحثات مماثلة فى مصر.

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مصر 365

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