رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكى يبحث بالقاهرة جهود مكافحة الإرهاب

وصل إلى القاهرة اليوم الأحد رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى ديفين نيونز قادما على رأس وفد بطائرة خاصة فى زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت مصادر إن السيناتور الأمريكى سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة خاصة فى مجال تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب إضافة لبحث التطورات الأخيرة فى المنطقة وعلى رأسها الوضع فى سورية واليمن وليبيا وعملية السلام فى الشرق الاوسط.
ويعد هذا الوفد الأمريكى هو الثانى الذى يصل مصر خلال 24 ساعة حيث وصل وفد مساء أمس السبت برئاسة توماس هيل لإجراء مباحثات مماثلة فى مصر.