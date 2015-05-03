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بالصور.. حملة إشغالات تجبر الباعة على دخول سويقة "أهناسيا" ببنى سويف

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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا غرب بنى سويف فى رفع كافة الإشغالات الموجودة بمحيط الوحدة المحلية وإجبار الباعة الجائلين على دخول السويقة المخصصة لهم والمهجورة منذ فترة.

وكانت حملة إشغالات شنتها اليوم الأحد الوحدة المحلية لمركز ومدينة أهناسيا برئاسة المهندس سيد الروبى رئيس المدينة قامت برفع جميع إشغالات الباعة الجائلين من أمام الوحدة المحلية وشارع ممدوح مصطفى وشارع الحجاز والمرور وتيسير حركة المرور بالشوارع، وإجبار الباعة الجائلين على الالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل سويقة أهناسيا.

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