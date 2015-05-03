غداً.. وزير الصحة يُسلم معهد ناصر شهادة “الأيزو”

يُنظم مستشفى معهد ناصر احتفالية، بمناسبة حصوله على شهادة “الأيزو” 9001، غداً الأثنين الموافق 4/5/ 2015 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الإحتفالات الخاصة بالمعهد، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور عادل عدوي.

> وقال مدير مستشفى معهد ناصر الدكتور، صلاح حامد، إنّ حصول المعهد على شهادة الأيزو تأتي تمهيداً لحصول المعهد على شهادة الاعتماد الدولي.

> وأضاف ناصر أنّه سيتم تسليم الشهادة في حضور وزير الصحة الدكتور، صلاح حامد، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد محي، بالإضافة إلى الشخصيات العامة.