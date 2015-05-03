يُنظم مستشفى معهد ناصر احتفالية، بمناسبة حصوله على شهادة “الأيزو” 9001، غداً الأثنين الموافق 4/5/ 2015 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الإحتفالات الخاصة بالمعهد، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور عادل عدوي.
> وقال مدير مستشفى معهد ناصر الدكتور، صلاح حامد، إنّ حصول المعهد على شهادة الأيزو تأتي تمهيداً لحصول المعهد على شهادة الاعتماد الدولي.
> وأضاف ناصر أنّه سيتم تسليم الشهادة في حضور وزير الصحة الدكتور، صلاح حامد، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد محي، بالإضافة إلى الشخصيات العامة.
غداً.. وزير الصحة يُسلم معهد ناصر شهادة “الأيزو”
يُنظم مستشفى معهد ناصر احتفالية، بمناسبة حصوله على شهادة “الأيزو” 9001، غداً الأثنين الموافق 4/5/ 2015 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الإحتفالات الخاصة بالمعهد، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور عادل عدوي.