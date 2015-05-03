كارل لاغرفيلد يحتفل بافتتاح متجره مع متجر Concept في الدوحة

احتفلت علامة كارل لاغرفيلد بافتتاح متجر مع مفهوم خاص Concept في الدوحة، قطر. يقع المتجر في "لاجونا مول" (Lagoona Mall) وهو الأول للعلامة التجارية الذي يقدم أزياء جاهزة وأكسسوارات في منطقة الشرق الأوسط!

الآن، يمكن للمقيمين في قطر التباهي بمجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2015، المستوحاة من الألوان الزاهية إلى الظلال الخفيفة (pastel). وتتوفر أيضاً في البوتيك الجديد أكسسوارات مجموعة "كارل كولورز" (Karl Kolors) بنسختين كلاسيكية (Klassics) ومبطنة (Kuilted) إلى جانب تشكيلة النظارات، وحقائب اليد الكبيرة (satchel) وحقائب اليد من القماش (tote)، لتعزز أحدث توجه لكارل (Karlims) وهو أن الألوان هي الأسود الجديد!

تتمتع مقاربة كارل لاغرفيلد الطموحة وفائقة التطور بشهرة واسعة عالمياً في دنيا الموضة والأزياء. وتعكس الدار التي تحمل اسم المصمم إمضاءه الخاص والمميز في عالم الجمال من خلال منتجات وأكسسوارات فخمة يمكن الحصول عليها.

قدم هذا الحدث الأول في قطر المجموعات الرائعة والاستكشافات المميزة لعالم كارل من خلال محطات "شو أويمورا" (SHU UEMURA) التفاعلية. كذلك، التقط الضيوف من كبار الشخصيات صوراً تذكارية لهم، وتمتعوا بالماكارون والكوكتيلات التي عكست ألوان كارل الجريئة.