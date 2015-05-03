أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كارل لاغرفيلد يحتفل بافتتاح متجره مع متجر Concept في الدوحة

Google+ Print
كارل لاغرفيلد يحتفل بافتتاح متجره مع متجر Concept في الدوحة كارل لاغرفيلد يحتفل بافتتاح متجره مع متجر Concept في الدوحة

الأحد 03-05-2015 06:59

احتفلت علامة كارل لاغرفيلد بافتتاح متجر مع مفهوم خاص Concept في الدوحة، قطر. يقع المتجر في "لاجونا مول" (Lagoona Mall) وهو الأول للعلامة التجارية الذي يقدم أزياء جاهزة وأكسسوارات في منطقة الشرق الأوسط!

الآن، يمكن للمقيمين في قطر التباهي بمجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2015، المستوحاة من الألوان الزاهية إلى الظلال الخفيفة (pastel). وتتوفر أيضاً في البوتيك الجديد أكسسوارات مجموعة "كارل كولورز" (Karl Kolors) بنسختين كلاسيكية (Klassics) ومبطنة (Kuilted) إلى جانب تشكيلة النظارات، وحقائب اليد الكبيرة (satchel) وحقائب اليد من القماش (tote)، لتعزز أحدث توجه لكارل (Karlims) وهو أن الألوان هي الأسود الجديد!

تتمتع مقاربة كارل لاغرفيلد الطموحة وفائقة التطور بشهرة واسعة عالمياً في دنيا الموضة والأزياء. وتعكس الدار التي تحمل اسم المصمم إمضاءه الخاص والمميز في عالم الجمال من خلال منتجات وأكسسوارات فخمة يمكن الحصول عليها.

قدم هذا الحدث الأول في قطر المجموعات الرائعة والاستكشافات المميزة لعالم كارل من خلال محطات "شو أويمورا" (SHU UEMURA) التفاعلية. كذلك، التقط الضيوف من كبار الشخصيات صوراً تذكارية لهم، وتمتعوا بالماكارون والكوكتيلات التي عكست ألوان كارل الجريئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي