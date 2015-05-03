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كيت ميديلتون تقدم أميرة بريطانيا المنتظرة بتصميم Jenny Packham

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كيت ميديلتون تقدم أميرة بريطانيا المنتظرة بتصميم Jenny Packham كيت ميديلتون تقدم أميرة بريطانيا المنتظرة بتصميم Jenny Packham

الأحد 03-05-2015 08:12

انتظر الناس حول العالم رؤية أميرة بريطانيا بفارغ الصبر، وبعد أن تأخر قدومها ما يقارب أسبوع ظهرت للملأ مع والديها دوق ودوقة كامبريدج.
بدت كيت ميديلتون متألقة كعادتها، حيث ظهرت بلوك بسيط بفستان قصير من Jenny Packham بلون أصفر رائع لتقدم طفلتها التي كانت نائمة بسلام بين ذراعي والدتها.
من المنتظر أن تكون هذه الطفلة محط أنظار صحافة الموضة والأزياء أينما تظهر كوالدتها تماماً، ولا يمكن أن نخفي حماسنا لرؤية إطلالات أميرة بريطانيا المدللة في السنوات المقبلة.
شاهدي معنا إطلالة كيت ميديلتون بعد ولادتها مباشرة، وأخبرينا برأيك.

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سيدتي