أجمل إطلالات جينيفر لوبيز في برنامج American Idol

منذ أعوام عدّة وJennifer Lopez هي عضو رئيسي في لجنة التحكيم الخاصّة ببرنامج المواهب الأشهر American Idol. وفي كلّ موسم تختار أجمل التصاميم وأكثرها إبهاراً وتميّزاً. وفي الموسم الرابع عشر لهذا العام أطلّت Jennifer حتى الآن بفساتين رائعة وتصاميم عصريّة، وبدت رائعة عليها.

وقد اخترنا اليوم أجمل 9 إطلالات ظهرت بها حتى الآن، وقد تنوّعت هذه الإطلالات بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والواسعة والضيّقة، وبين السراويل والشورتات، أيضاً.

ولعلّ أجمل إطلالة لها كانت بالفستان الملوّن بقماشه الشفّاف من Blumarine والذي بدا مُدهشاً عليها بقصّته التي ناسبت قوامها بشكل كبير. وأيضاً إطلالتها في الـ Playsuit الأزرق، الذي اختارته من مجموعة Elie Saab لموسم ربيع وصيف 2015. وعلى ما يبدو فإنّ للمصمّمين اللبنانيين دوراً في أناقتها حيث قام Nicolas Jebran بتصميم فستان خاصّ لها قصير مع أكمام طويلة، ارتدته لإحدى حلقات البرنامج. وجميعنا أُعجبنا بالفستان الأسود مع التفاصيل المعدنيّة الذي اختارته من David Koma والذي بدا مثاليّاً عليها. كذلك الفستان الأبيض والذهبي القصير، الذي اختارته من Marchesa.

9 إطلالات رائعة لـ Jennifer Lopez حتى الآن في برنامج America Idol سنترككم معها لتخبرونا رأيكم الخاصّ بها...

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