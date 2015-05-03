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إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا

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إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة بسبب خلافات الجيرة بالمنيا
أصيب شخصان إثر مشاجرة استخدمت فيها الطلقات النارية بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا من مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد بوصول كل من عمر محمد عمر، سائق 37 سنة، مصابا برش خرطوش بالصدر والكتف، وشقيقه عمار 32 سنة سائق، مصابا برش خرطوش بالبطن، ومقيمان بعزبة صالح باشا، وتعذر استجوابهما لخطورة حالتهما، وتم تحويلهما إلى مستشفى المنيا الجامعى.

وبسؤال نجل شقيقهما أحمد عبد الله محمد 17 سنة، طالب، اتهم عطية شوقى عطية 32 سنة، حارس عقار، مقيم بمركز أبو قرقاص، بإحداث إصابتهما من سلاح نارى كان بحوزته، وذلك لسابقة خلافات بينهم بسبب الجيرة، تعدى خلالها شقيق المتهم المدعو أحمد شوقى عطية،على شقيق المجنى عليه "محمد محمد عمر" والمحرر عنها المحضر 10412 لسنة جنح أبو قرقاص، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وسرعة ضبط السلاح المستخدم.

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مصر 365