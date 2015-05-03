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رفع جلسة محاكمة 213 متهما بقضية "أنصار بيت المقدس" للقرار

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رفع جلسة محاكمة 213 متهما بقضية "أنصار بيت المقدس" للقرار رفع جلسة محاكمة 213 متهما بقضية "أنصار بيت المقدس" للقرار
قررت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، رفع جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة لإصدار القرار.

تعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وشهدت الجلسة فض الأحراز ومرافعة النيابة ومواجهة المتهمين بالأحراز التى تم ضبطها .

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

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