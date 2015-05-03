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مباحث الضرائب تضبط 359 حالة تهرب ضريبى بقيمة 8 مليار جنية خلال شهر واحد‎

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مباحث الضرائب تضبط 359 حالة تهرب ضريبى بقيمة 8 مليار جنية خلال شهر واحد‎ مباحث الضرائب تضبط 359 حالة تهرب ضريبى بقيمة 8 مليار جنية خلال شهر واحد‎

مباحث الضرائب تضبط 359 حالة تهرب ضريبى بقيمة 8 مليار جنية خلال شهر واحد‎

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم خلال خلال شهر أبريل الجارى؛ ضبط (359) حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة ، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ( 8,916,060,631 مليار جنيه).
> وفى مجال الضرائب على المهن الحرة تم ضبط (280) قضية تهرب قدرت قيمة التهرب الضريبى المستحقة عليهم بمبلغ (710,659,901 مليون جنيه).
> كما تم ضبط ( 136 ) قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة، وضبط ( 247 ) سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات.
> و فى مجال الضرائب العقارية والملاهى تم ضبط ( 1076 ) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ ( 658 ) أحكام قضائية متنوعة.

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