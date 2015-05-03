نص مبايعة الجالية السعودية بالقاهرة للأمير محمد بن نايف وولى ولى العهد

استقبلت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة صباح اليوم أعضاء الجالية السعودية فى مصر والطلبة السعوديين؛ لمبايعة الأمير محمد بن نايف آل سعود وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولى العهد.

ودوّن كل الحضور مبايعتهم، حيث تُرفع تلك المجلدات إلى وزارة الخارجية السعودية ثم إلى الديوان الملكى.

وإليكم نص المبايعة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

>أبايع سيدى صاحب السمو الملكى الأمير/ محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد، وصاحب السمو الملكى الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا لولى العهد، على السمع والطاعة سائلا العلى العظيم أن يسدد خطاهما ويحفظ بلدنا المملكة العربية السعودية تحت قيادة سيدى خادم الحرمين الشريفين أطال الله فى عمره>التوقيع/

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