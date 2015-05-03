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وزير النقل يعين "خالد صبرة" عضوا منتدبا لشركة المترو بدلا من "على فضالى"

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وزير النقل يعين "خالد صبرة" عضوا منتدبا لشركة المترو بدلا من "على فضالى" وزير النقل يعين "خالد صبرة" عضوا منتدبا لشركة المترو بدلا من "على فضالى"
أصدر المهندس هانى ضاحى وزير النقل قرارا بتعيين المهندس خالد صبرة عضوا منتدبا للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بدلا من المهندس على فضالى.

وتضمن قرار وزير النقل الإبقاء على المهندس على فضالى رئيسا لمجلس إدارة الشركة بعد أن كان يشغل العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.

ونص قرار وزير النقل على تولى المهندس صبرة تشغيل وصيانة خطوط المترو، مع تولى المهندس فضالى إدارة المشروعات بالشركة.

وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إن قرار وزير النقل جاء بسبب حادث تصادم قطار العباسية وتأكيد التقرير الفنى للجنة التى شكلها الوزير وجود تقصير من الشركة وخطأ بشرى أدى إلى وقوع الحادث.

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