فارميد هيلث كير تحصل على ترخيص "جيلياد" الأمريكية لإنتاج بديل السوفالدى

أعلن علاء برهان شريك وعضو مجلس إدارة شركة فارميد هيلث كير فى تصريحات خاصة "لـ"اليوم السابع" أن شركة جيلياد المنتجة لعقار السوفالدى وافقت أمس على منح شركة فارميد هيلث كير الترخيص لإنتاج عقار هتيروسوفير بديل "السوفالدى"، بعد الموافقة على إنتاجه بمصنعها الكائن فى مدينة السادات بالمنوفية.

وقال إن شركة فارميد هيلث كير أول شركة مصرية تحصل على ترخيص من الشركة الأم المنتجة لعقار السوفالدى بعد الشركات الهندية لتصنيعه وتسويقه فى السوق المصرى فقط، وبهذه الرخصة تعتبر شركة فارميد هليث كير الشركة الوحيدة فى العالم حاليا بعد مجموعة الشركات الهندية التى تحصل رخصة مباشرة من شركة جيلياد الأمريكية المنتجة لعقار السوفالدى.

وقام الشركاء الهنود هيترو ومستر شيتى بضخ 250 مليون جنيه والمخطط خلال السنوات المقبلة ليصل الاستثمار لحوالى مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم توفير المادة الخام من الشريك الرئيس هيتيرو، وضخ مليار جنيه لتمويل هذا العقار فى السنة الأولى فقط.

وأوضح أن الشركة تقوم باستيفاء طلبات وزارة الصحة النهائية، مشيرا إلى أنه خلال هذا الشهر سيتم طرح الهيتروسوفير فى الأسواق مايو الحالى بواقع 300 ألف علبة خلال الثلاثة أشهر الأولى، جاء ذلك خلال افتتاح مصنع فارميد هيلث كير والذى يحضره وزير الصحة الدكتور عادل عدوى ومحافظ المنوفية.

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