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قراء اليوم السابع يرحبون بخدمة Whatsapp Youm7 للتواصل مع المواطنين

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رحب قراء "اليوم السابع"، بإطلاق الجريدة خدمتها الجديدة "Whatsapp Youm7" منذ قليل، ولاقت الخدمة انتشارا واسعا بينهم، حيث استقبلت الجريدة أكثر من "2000" رسالة تعبر عن مدى سعادتهم بالخدمة وترحيبهم بها، وإرسال العديد من الشكاوى والاستغاثات.

اليوم السابع -5 -2015
>وتتيح الخدمة للقراء التواصل السريع مع طاقم تحرير "اليوم السابع" والمشاركة فى كتابة الأخبار وطرح القضايا والمشكلات التى تهم القراء بشكل أسرع وأكثر تفاعلًا.

اليوم السابع -5 -2015
>وتتيح الخدمة مشاركة القراء فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى أو الرأى والتعليق السريع عبر "واتس آب" لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -5 -2015
>كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاعا من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات.
> ويستطيع القراء الأعزاء أيضا أن ينشروا الصور والفيديوهات والأخبار والاستغاثات بأسمائهم، سواء كانوا فى الشارع، أو وسائل المواصلات، أو كانوا شهود عيان على حادث ما، أو رصدوا شيئا إيجابيا أو سلبيا أرادوا نشره للجميع، على مدار الساعة، من خلال اليوم السابع.

اليوم السابع -5 -2015
>"اليوم السابع"، فى إطار تدشين خدمة "whatsapp youm7"، يخصص فريق عمل لمساعدة القراء على نشر الأخبار والصور والفيديوهات، بالسرعة المطلوبة والرد على إسهامات القراء والتفاعل الإيجابى معهم على مدار الساعة.

اليوم السابع -5 -2015
>وعبر رقم الهاتف السابق يمكن للقراء تفعيل خدمة واتس آب والاتصال بالموقع وإرسال ما يريدون نشره ليتلقاه المحرر المختص على الفور مع التفاعل الإيجابى مع القارئ المرسل.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>- انطلاق Whatsapp Youm7 على رقم 01287692411 للتواصل مع القراء
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