تأجيل معارضة عشيقة عنتيل المحلة على حكم حبسها لـ31 مايو

قررت محكمة جنح أول المحلة، اليوم الأحد، تأجيل معارضة "رحاب.ح" عشيقة عنتيل المحلة عبد الفتاح الصعيدى فى الحكم الصادر ضدها بالحبس سنتين فى قضية ممارسة الزنا مع العنتيل والمرفوعة ضدها من زوجها "أمين.إ" لجلسة 31 مايو وإحالتها للدائرة المختصة.

كان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم تمكنا من ضبطها فور وصولها من الإسكندرية بمحطة قطارات المحلة وتسليمها لنقطة شرطة النقل والمواصلات، وتم تسليمها لقوة من قسم أول المحلة، وتم عرضها على النيابة العامة الثلاثاء الماضى، وقامت المتهمة بالمعارضة على حكم حبسها سنتين فى قضية الزنا، وتحدد جلسة اليوم الأحد، لنظر المعارضة وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

كان محمد مندى المحامى وكيلا عن "أمين.إ" سائق بالسعودية قد تقدم ببلاغ ضد زوجته "رحاب.ح" اتهمها بممارسة الزنا مع عبد الفتاح الصعيدى (العنتيل) وقررت المحكمة حبسهما سنتين مع الشغل.