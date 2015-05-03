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القبض على سائق وحارس عقار لاتهامهما بسرقة 82 ألف جنيه من شقة بالنزهة

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القبض على سائق وحارس عقار لاتهامهما بسرقة 82 ألف جنيه من شقة بالنزهة القبض على سائق وحارس عقار لاتهامهما بسرقة 82 ألف جنيه من شقة بالنزهة
تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط سائق وحارس عقار لاتهامهما بسرقة 82 ألف دولار ومشغولات ذهبية من شقة بالنزهة.

كان قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من "لمياء.ع" ربة منزل يفيد بسرقة شقتها بدائرة القسم، وتبين أن المسروقات عبارة عن، 4 أساور وخاتم مرصع بالماس، وحلق وكوليه، ومبلغ 82 ألف دولار، 107 آلاف ليرا لبنانى، وألف و500 جنيه إسترلينى، وساعتين.

وبتقنين الإجراءات تبين أن وراء الواقعة "أحمد.ع" 29 سنة سائق مقيم فى الوراق، و"عيد.خ" 44 سنة حارس عقار، وأسفرت جهود البحث عن أن المتهم الأول يعمل سائقا لدى الضحية وقام بعمل نسخة من مفتاح الشقة وأعطاها للمتهم الأول الذى قام بسرقة الشقة أثناء تواجد الضحية خارج منزلها، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365