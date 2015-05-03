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مباحث الشرقية تضبط 21 ألف صاروخ ألعاب نارية شديدة الانفجار

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مباحث الشرقية تضبط 21 ألف صاروخ ألعاب نارية شديدة الانفجار مباحث الشرقية تضبط 21 ألف صاروخ ألعاب نارية شديدة الانفجار
تمكنت قوة من مباحث الآداب بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط 21 ألف صاروح من الألعاب النارية شديدة الانفجار التى تثير ذعر المواطنين وذلك بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة منيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، قد شدد على ضرورة القضاء على الألعاب النارية شديدة الانفجار التى تثير ذعر المواطنين، فأمر العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى ضباط مباحث الآداب بسرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة.

وتمكنت مأمورية قادها النقيبان إسلام الدالى وحسام الشحات من مباحث الآداب برئاسة المقدم أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المكتب، من ضبط "محمد إ م" 44 سنة مقيم منيا القمح وبحوزته 6620 من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وتحرر له المحضر رقم 23932 لسنة جنح منيا القمح.

كما تم ضبط "محمد أ ال ع" 24 بحوزته 5260 من الألعاب النارية وتحرر له المحضر 23933 جنح منيا القمح لسنة 2015 و"حسن م ف ح" 65 سنة صاحب محل خردوات ومقيم منيا القمح بحوزته 9120 من الألعاب النارية، وتحرر له المحضر 23934 جنح المركز بإجمالى عدد 21 ألف صاروخ، وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365