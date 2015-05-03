أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تطالب بإعدام عناصر الإخوان المتهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج

Google+ Print
النيابة تطالب بإعدام عناصر الإخوان المتهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج النيابة تطالب بإعدام عناصر الإخوان المتهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج
استمعت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد إلى مرافعة المستشار خالد أبو العباس رئيس النيابة الكلية بسوهاج فى جلسة محاكمة 119 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 65 محبوسين، فى اتهامهم بحرق كنيسة مارى جرجس.

وطالب رئيس النيابة الكلية بإعدام المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم لما ارتكبوه من جرائم عنف وتخريب يوم الواقعة من حرق الكنيسة وقتل وشروع فى القتل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بحضور المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية، بأمانة سر، طه حسين وعادل أبو الريش.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365