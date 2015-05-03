النيابة تطالب بإعدام عناصر الإخوان المتهمين بحرق كنيسة مارى جرجس بسوهاج

استمعت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد إلى مرافعة المستشار خالد أبو العباس رئيس النيابة الكلية بسوهاج فى جلسة محاكمة 119 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 65 محبوسين، فى اتهامهم بحرق كنيسة مارى جرجس.

وطالب رئيس النيابة الكلية بإعدام المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم لما ارتكبوه من جرائم عنف وتخريب يوم الواقعة من حرق الكنيسة وقتل وشروع فى القتل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بحضور المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية، بأمانة سر، طه حسين وعادل أبو الريش.

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