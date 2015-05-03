بندقية آلى و"آر بى جى" و3 قذائف ضمن أحراز المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس"

تفاجأت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، خلال فض أحراز لـ7 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أنصار بيت المقدس"، الذين تم ضبطهم بعد إحالة القضية للمحكمة، بالمضبوطات والأحراز الخاصة بهم والتى تقدمت بها النيابة العامة، بوجود بندقيتين آليتين، وآر بى جى، بحوزة كل من المتهمين أحمد عزت، وممدوح عبادة.

كما ضمت الأحراز الخاصة بالمتهمين، 6 خزن مملوءة بالطلقات النارية و3 قذائف، وطلق نارى، وأنكر المتهمون حيازتهم لتلك المضبوطات، ومجموعة من العبوات المتفجرة ضبطت بمنزل أحد المتهمين، و6 عبوات من مادة tnt .

وتم الإعلان عن هذه الأحراز خلال جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.