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بالصور.. استعدادات أمنية مشددة قبل جلسة صلح الزعيرات والشراقوة بسوهاج

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رفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من درجة استعدادها إلى الدرجة القصوى لتأمين مراسم الصلح بين عائلتى الزعيرات والشراقوة والمقرر إقامته اليوم بمدخل قرية بيت علام، حيث استعانت الأجهزة الأمنية بقوات الأمن وسيارات الحماية المدنية والبوابات الإلكترونية لفحص المعادن والأسلحة للمشاركين فى الصلح.

ووصل الشيخ محمد زكى الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية، ومقرر لجنة المصالحات، لحضور جلسة الصلح النهائية بين العائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا، تأتى تلك المصالحة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ولجنة المصالحات التى تم تشكيلها بقرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر بدأت فى العمل فور تشكيلها بالتعاون مع المحافظين، واللجان الفرعية بالمحافظات للعمل على وقف نزيف الدماء، والقضاء على عادة الثأر فى ربوع .

ويشار إلى أنه يحضر جلسة الصلح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات والعمد والمشايخ ورجال البحث الجنائى يتقدمهم العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع البحث والرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة جرجا وقائد قوة التأمين الخاصة بالصلح.

يذكر أن الخصومة الثأرية بين عائلتى الزعيرات والشراقوة تحمل رقم 4887 إدارى مركز جرجا لسنة 2014 بناحية بيت داود - دائرة المركز والناجم عن مقتل المدعو / محمد أحمد عبد الحليم ينتمى للعائلة الأولى.
>من المقرر إقامة الصلح النهائى بسرادق يقام بمدخل قرية بيت داود دائرة المركز بحضور أهالى القرية والقرى المجاورة، وأن يكون الصلح بنظام القسم وأن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما واعتذار كل من الطرفين للآخر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 107 إدارى مركز جرجا لسنة 2015 .

عدد من أفراد الأمن المركزى لتأمين سرادق الصلح -اليوم السابع -5 -2015
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عدد من أفراد الأمن المركزى لتأمين سرادق الصلح

جانب من التأمينات -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من التأمينات

تأمينات عالية لسرادق الصلح وحضور عدد كبير من قيادات الأمن بالمحافظة -اليوم السابع -5 -2015
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تأمينات عالية لسرادق الصلح وحضور عدد كبير من قيادات الأمن بالمحافظة

تجمع لجنود التأمين -اليوم السابع -5 -2015
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تجمع لجنود التأمين

سرادق الصلح بين الطرفين -اليوم السابع -5 -2015
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سرادق الصلح بين الطرفين


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مصر 365

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