ضبط أوراق مزورة للإفراج عن ملابس جاهزة بجمارك بورسعيد بقيمة 1.7 مليون جنيه

بورسعيد جمال نوفل

تمكنت مكافحة التهرب الجمركي بجمارك بورسعيد، من اكتشاف واقعة تزوير مستندات للإفراج عن بضائع تحت التحفظ بلغت قيمتها اكثر من 1.7 مليون جنيه.

وكانت معلومات لمجدي ابراهيم مدير عام مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية للجمارك عن قيام شركة بالافراج عن رسالة بالبيان الجمركي رقم 2014/7999 لصنف ملابس جاهزة بمستندات غير حقيقة تم تقديمها للجمارك.

و أفادت التحريات التي اشرف عليها مجدي ابراهيم مدير عام مكافحة التهرب الجمركي قسم التزام تجاري أن تم تقديم افراج تحت التحفظ منسوب ىصدوره الي هيئة الرقابة علي الصادرات و الواردات غير حقيقي ونموذج تمويل واردات و ملحق رقم 4 و المصاريف الادارية علي غير الحقيقة.

وبعرض الامر علي رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي أمر بتشكيل لجنة من ادارة التحريات ودراسة البيان الجمركي رقم2014/7999 و التأكد من صحة المستندات المقدمة للافراج.

و قد تبين من الفحض ان كل المستندات المقدمة مزورة وأفادت هيئة الرقابة علي الصادرات و الوارادات عدم صدور مستند الافراج تحت التحفظ و كذلم افاد ابنك الصادر منه نموذج التمويلللوارادات نموذج 4 غير صادر من البنك و مزورايضا.

> و قد قدرت قيمة البضاعة 1.7 مليون جنيه فيما قدرت الرسوم المركية عليها 835.26.35 جنية وتحرر محضر بالواقعة و تم إحالته الي الشئون القانونية و اتخاذ الاجراءات القانونية و الجمركية تجاه الشركة.