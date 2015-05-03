غدًا.. “الزراعة” تستضيف الاجتماع التاسع عشر لـ “مرصد الصحراء والساحل”

تستضيف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، غداً الاثنين، الاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، والذي يعقد هذا العام برعاية الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة المصري.

يشارك في الاجتماع وزير البيئة النيجري والسفير الفرنسي ، واعضاء المجلس التنفيذي لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، من دول تونس، مالي، ليبيا، الجزائر، المغرب، تشاد، النيجر، اثيوبيا، كينيا، المانيا، كندا، فرنسا، ايطاليا، سويسرا، بوركينا فاسو، جيبوتي، وأعضاء ممثلي منظمات اتحاد المغرب العربي، هيئة دول افريقيا الشمالية للتنمية الدائمة بين الدول لمقاومة الجفاف بالساحل، وتجمع دول الساحل والصحراء، واعضاء ممثلي المجتمع المدني.

ويمثل مصر في المرصد مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يستهدف مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف من خلال منح فرص لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والتنسيق لنظم جمع المعلومات ومعالجتها في مجال التصحر.

يذكر، أن مرصد الصحراء والساحل هو منظمة دولية أنشئت عام 1991 لتكون همزة وصل وإطار للشراكة والتشاور في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف خاصة في شمال القارة الأفريقية، فضلاً عن المساهمة في التحكم في المعلومات المفيدة في مكافحة التصحر وآثار الجفاف وتبادلها بين الدول الأعضاء