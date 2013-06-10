دراسة: تناول السبانخ يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

كتب : روان مسعد منذ 9 دقائق

تزيل السبانخ الآثار الضارة للمواد المسرطنة الموجودة في اللحوم الحمراء، فقد وجدت دراسة بريطانية، أن تناول 30 جراما يوميا من السبانخ الطازجة لمدة عام يقلل من المواد المسطرنة التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان القولون، لاحتواء السبانخ على الكلوروفيل وأحماض أوميجا 3 وبعض المغذيات الدقيقة من فيتامينات ومعادن ومضادات للأكسدة، تحارب جميعها تشكيل الأورام وتقلل من كمية الورم إذا وجد، وذلك عن طريق تعاملها مع الخلية وتنظيم وظائفها.

كما ينصح دكتور باراسرامكا، صاحب الدراسة، بتعديل نمط الحياة الغذائية بتناول كمية صغيرة من السبانخ بجانب وجبة اللحوم الحمراء، وتناول أطعمة غنية بالفواكه والخضروات.