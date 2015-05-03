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القبض على ربة منزل وعامل بتهمة النصب على الأهالى فى المنوفية

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القبض على ربة منزل وعامل بتهمة النصب على الأهالى فى المنوفية القبض على ربة منزل وعامل بتهمة النصب على الأهالى فى المنوفية
تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية من ضبط عامل وربة منزل، وذلك لقيامهما بالنصب والاحتيال على 6 مواطنين والاستلاء منهم على مبالغ مالية مقابل أرباح شهرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد بضبط كل من "هارون.ع.م" 29 عاما عامل ومقيم منوف، و"دعاء.ر.ع" 30 عاما ربة منزل ومقيمة شبرا باص وذلك لقيامهما بالنصب والاحتيال على 6 مواطنين والاستلاء منهم على مبالغ مالية مقابل أرباح شهرية.

وبمواجهة المتهمين أنكرا ما نسب إليهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365