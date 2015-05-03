ضبط عامل بحوزته 5500 قرص ترامادول ونصف كيلو حشيش بقصد الاتجار فى سوهاج

تمكن العميد علاء عبد المجيد، رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج والقوة المعاونة له، من إلقاء القبض على عامل يقيم بناحية قرية بناويط دائرة مركز المراغة وبحوزته 5500 قرص ترامادول المخدر ونصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام عامل بدائرة مركز المراغة بجلى كمية من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد عبدالمجيد رضوان رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرة، حيث تمكن والقوة المعاونة له والمدعومة بمجموعات قتالية من ضبط "أ ن ع" 36 عاما عامل وشهرته هانى داخل مسكنه بناحية قرية بناويط وبحوزته 5500 قرص من مخدر الترامادول ونصف كيلو من مخدر الحشيش مقطعة ومعدة للبيع وهاتف محمول ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء والمبلغ المالى حصيلة البيع، جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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