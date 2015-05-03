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مدينة كوم أمبو تشكل لجنة فنية لمعرفة أسباب حريق الأكشاك

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مدينة كوم أمبو تشكل لجنة فنية لمعرفة أسباب حريق الأكشاك مدينة كوم أمبو تشكل لجنة فنية لمعرفة أسباب حريق الأكشاك
أكد صابر حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، أنه قرر تشكيل لجنة فنية، مكونة من العاملين بالإدارة الهندسية والحى، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذى شب فجر اليوم فى عدد 25 كشكاً تجارياً بشارع الجامع القبلى خلف سور نادى شركة وادى كوم أمبو، بالإضافة إلى حصر أعداد الأكشاك وقيمة الخسائر.

وأوضح رئيس مدينة كوم أمبو، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النيران أتت على 25 كشكا تجاريا يستخدم لبيع (الهواتف المحمولة والملابس وجزارات اللحوم)، بالإضافة إلى تضرر واجهة منزلين قريبين من الحادث، وتم الدفع بحوالى 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن هناك جهات مختصة من البحث الجنائى والحماية المدنية، تجرى تحرياتها لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

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