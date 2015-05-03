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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات الخدمية فى طور سيناء

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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة طور سيناء، اليوم الأحد، شملت منطقة الإسكان الجديدة، وتابع التشطيبات النهائية وإدخال المرافق وعمليات التجميل.

كما تفقد حديقة المحافظة بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ومركز توزيع المنتجات الزراعية التابع لوزارة الزراعة ومركز شباب الطور، رافقه فى الجولة اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة وفوزى همام رئيس مدينة الطور واللواء محمود سامى نائب مدير الأمن.

محافظ جنوب سيناء وسكرتير المحافظة ونائب مدير الأمن -اليوم السابع -5 -2015
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محافظ جنوب سيناء وسكرتير المحافظة ونائب مدير الأمن

المحافظ أثناء تفقد الإسكان الجديد -اليوم السابع -5 -2015
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المحافظ أثناء تفقد الإسكان الجديد

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء العام وعلى أنور الشناوى أثناء تفقد مركز شباب طور سيناء -اليوم السابع -5 -2015
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اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء العام وعلى أنور الشناوى أثناء تفقد مركز شباب طور سيناء


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