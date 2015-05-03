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حسام الخولي : النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اكتمل في ساعتين

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حسام الخولي : النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اكتمل في ساعتين حسام الخولي : النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اكتمل في ساعتين

المهندس حسام الخولي سكريتر عام مساعد حزب الوفد

قال المهندس حسام الخولي سكريتر عام مساعد حزب الوفد، إن النصاب القانوني للهيئة العليا لحزب الوفد، التي عقدت اجتماعاً طارئاً مساء الجمعة، اكتمل بحضور 33 عضواً في ساعتين، نظراً للأحداث الطارئة، عقب صدور بيان ادعى إقالة رئيس حزب الوفد.

وأضاف الخولي، في لقاء مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc، مساء السبت، أن اجتماع الهيئة العليا قانوني، وقد سبق أن انعقدت مثل هذه الاجتماعات الطارئة أيام جبهة الإنقاذ.

 مؤكداً أن “البدوي” رئيس منتخب، ومن يريد سحب الثقة منه، يجمع 20 توقيعاً من أعضاء الهيئة العليا البالغ عددهم 57 عضواً، أو يجمع 500 من أعضاء الجمعية العمومية للحزب ” الهيئة الوفدية ” البالغ عددهم حوالب 3500 عضواً.

وأوضح الخولي، أن الوفد لم يتحالف مع الإخوان المسلمين عقب ثورة 25 يناير، و أنه رفض الدخول في تحالف برلماني، رغم أن أحزاباً كثيرة دخلت في مثل هذا التحالف البرلماني مثل حزب الكرامة.

وأكد أن الهدف من التحالف الديمقراطي، الذي ضم  43  حزباً، بعد الثورة كان هو التوقيع على وثيقة سياسية  مدنية وقع عليها الكل بما فيهم الإخوان المسلمين آنذاك.

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