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لو عاوز تخس احذر.. تناول العصائر يفسد الرجيم

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لو عاوز تخس احذر.. تناول العصائر يفسد الرجيم لو عاوز تخس احذر.. تناول العصائر يفسد الرجيم
قد يعتقد الكثير من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية مشددة أن تناول العصائر لا يسبب زيادة فى الوزن، لكن ثبت عكس ذلك.

وحول هذا يقول الدكتور هانى كمال، أخصائى التغذية والسمنة، إن تناول العصائر الطبيعية أو بعض المشروبات الأخرى، أثناء اتباع حمية غذائية، قد يتسبب فى زيادة الوزن، حيث يضاف إليها سكريات تتسبب فى زيادة امتصاص السكريات فى الجسم، كما أن المواد الحافظة ضارة أيضاً وتمنع الامتصاص الجيد للسكريات وتحولها إلى دهون.

ويضيف د.هانى كمال أن تناول الفاكهة يعد من أفضل الأشياء التى تحافظ على الوزن دون زيادة، لأنها تحتوى على ألياف عالية وتقلل من امتصاص السكريات الموجودة فى الجسم، لافتا إلى أنه يجب عدم الإكثار من تناول الفاكهة التى تحتوى على سكريات عالية كالعنب والتين والبلح والمانجو والموز، وذلك لتجنب زيادة الوزن.

ويشير أخصائى التغذية والسمنة إلى أن تناول الفاكهة التى تحتوى على سكريات قليلة ليس له تأثير على صحة الجسم والوزن، وبالأخص الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية مشددة.

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