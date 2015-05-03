فيدال: بإمكاننا الاحتفال لمدة عام بعد ريال مدريد

أكد أرتورو فيدال لاعب وسط يوفنتوس أن فريقه يتطلع الآن لمواجهة الثلاثاء الهامة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال بعد الفوز بالدوري الإيطالي مشيرا إلى تأجيل الاحتفالات باللقب المحلي لما بعد مواجهة بطل أوروبا.

ولم يخف فيدال رغبته هو زملاؤه في تخطي الفريق الملكي بمسابقة دوري الأبطال لأنه يتطلع لحصد لقب البطولة بلعب المباراة النهائية في مدينة برلين الألمانية.

وسجل فيدال هدف فوز يوفنتوس يوم السبت على مضيفه سامبدوريا في الجولة 34 من الكالتشيو والذي أعطى البيانكونيري رسميا لقبه الرابع على التوالي في المسابقة.

تحدث الدولي التشيلي عقب المباراة لشبكة (سكاي سبورتس) قائلا:"لدينا مباراة هامة جدا يوم الثلاثاء، علينا التركيز على ذلك".

وأضاف "الثقة عامل مهم جدا الآن، لدينا هذه المباراة الاستثنائية القادمة. أنا سعيد جدا بحصد لقب الدوري".

وأردف "نحن في نصف النهائي أمام ريال مدريد، ونريد الاستمرار في المسابقة".

وأتم "هذا حلم بالنسبة لنا، بعد ذلك بإمكاننا الاحتفال لعام كامل".

ويستضيف يوفنتوس نادي ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء على ملعب يوفنتوس أرينا في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال وعينه على تكرار الفوز على الميرنجي الذي حققه من 12 سنة في نفس الدور من أجل التأهل للنهائي.