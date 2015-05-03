الأمن العام يضبط 1170 قطعة سلاح و140 تاجر مخدرات و4 تشكيلات عصابية

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 60 قطعة سلاح نارى عبارة عن 8 بنادق آلية و21 بندقية خرطوش وطبنجة و30 فرد محلى الصنع و591 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وضبط 1104 قطع سلاح أبيض.

كما تم ضبط 140 متهما فى قضية مخدرات، وتم ضبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 24,080 كيلو و كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,412 كيلو وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,338 كيلو، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 459 كيلو و5912 قرصا مخدرا.

ونجحت الحملات فى ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 25 حادث سرقة متنوعة، وضبط 63 متهما هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و2 مراقب هارب وضبط 6 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 6 قطع سلاح أبيض)، وضبط 609 دراجات بخارية مخالفة، وضبط 5 سيارات مُبلغ بسرقتها .