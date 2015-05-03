انتبهى.. مص طفلك لأصابعه يغير شكله ويشوه الفكين ويؤخر النطق

تعانى الكثير من الأمهات من مشكلة وضع الطفل إصبعه داخل فمه، مما ينتج عنه مشكلات صحية كثيرة للطفل، وحول هذا تقول الدكتورة ولاء نبيل، استشارى الطب النفسى، إن سلوك مص الطفل لأصابعه ينتج عنه الكثير من المشاكل التى تؤثر على صحته، أهمها تأثر شكل الوجه وتشوه الفكين ويسبب تأخره فى النطق، مما يؤثر على نفسية الأم والطفل.

ولهذا توصى د.ولاء نبيل ببعض النصائح لمساعدة الأهل على تخلص الطفل من هذا السلوك، فيجب معرفة إذا كان هذا السلوك نتيجة للشعور بالاسترخاء أو الخوف والتوتر أو الحاجة إلى النوم، ومكافأة الطفل عندما يتوقف عن السلوك، وضرورة إشغال أيدى الطفل بمسك الأشياء أو الألعاب التى تقلل من هذا السلوك.

وتستكمل حديثها قائلة: "التواصل مع الطفل من خلال الكلام وعدم تعنيفه وتوبيخه عند مشاهدته يمص أصابعه، ولا يجب أن تخرج أصابعه من الفم بالقوة، مع ملاحظة أن التخلص من أى سلوك سلبى يتم بالتدرج حتى يتم التخلص منه نهائيا.