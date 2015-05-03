أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
وزير الإسكان: السيسي تابع بنفسه مشروع تطوير السماكين -
«محطة السادات» تشهد احتفال سفارة الهند بعيد استقلالها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انتبهى.. مص طفلك لأصابعه يغير شكله ويشوه الفكين ويؤخر النطق

Google+ Print
انتبهى.. مص طفلك لأصابعه يغير شكله ويشوه الفكين ويؤخر النطق انتبهى.. مص طفلك لأصابعه يغير شكله ويشوه الفكين ويؤخر النطق
تعانى الكثير من الأمهات من مشكلة وضع الطفل إصبعه داخل فمه، مما ينتج عنه مشكلات صحية كثيرة للطفل، وحول هذا تقول الدكتورة ولاء نبيل، استشارى الطب النفسى، إن سلوك مص الطفل لأصابعه ينتج عنه الكثير من المشاكل التى تؤثر على صحته، أهمها تأثر شكل الوجه وتشوه الفكين ويسبب تأخره فى النطق، مما يؤثر على نفسية الأم والطفل.

ولهذا توصى د.ولاء نبيل ببعض النصائح لمساعدة الأهل على تخلص الطفل من هذا السلوك، فيجب معرفة إذا كان هذا السلوك نتيجة للشعور بالاسترخاء أو الخوف والتوتر أو الحاجة إلى النوم، ومكافأة الطفل عندما يتوقف عن السلوك، وضرورة إشغال أيدى الطفل بمسك الأشياء أو الألعاب التى تقلل من هذا السلوك.

وتستكمل حديثها قائلة: "التواصل مع الطفل من خلال الكلام وعدم تعنيفه وتوبيخه عند مشاهدته يمص أصابعه، ولا يجب أن تخرج أصابعه من الفم بالقوة، مع ملاحظة أن التخلص من أى سلوك سلبى يتم بالتدرج حتى يتم التخلص منه نهائيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365